Confira a agenda dos candidatos ao Governo nesta terça-feira

MANAUS — Confira a agenda dos 8 candidatos ao Governo do Amazonas para esta terça-feira (23).

Amazonino Mendes (Cidadania)

Manhã – Visita aos bairros da Zona Leste de Manaus com o “jipe elétrico”;

Tarde – Reunião com o comando da campanha e gravação para o programa eleitoral.

Carol Braz (PDT)

10h – Entrevista portal BNC;

Resto do dia com reuniões internas com lideranças e apoiadores.

Eduardo Braga (MDB)

10h – Assinatura de documento na Arquidiocese de Manaus, no Centro

Henrique Oliveira (Podemos)

14h – Entrevista Amazonas Atual.

Israel Tuyuka (PSOL)

14h – Entrevista BNC;

16h30 – Entrevista RealTime1.

Nair Blair (AGIR)

9h – Caminhada na feira da Aparecida;

17h03 – Entrevista no Podcast Papo Reto da ABN.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã – Entrevistas à TV A Crítica, Rádio CBN e Amazon Sat / Sessão plenária na Aleam;

Tarde – Gravação de programa eleitoral.

Wilson Lima (União Brasil)

8h – Visita Fundação Paulo Feitosa Neto;

11h15 – Entrevista para emissora de TV;

12h – Reunião com presidentes de grupos folclóricos de Ciranda, seguida de encontro com presidentes de Escolas de Samba;

17h – Caminhada na zona oeste de Manaus;

20h30 – Jantar com empresários e representantes da Abraciclo.

*As agendas são de responsabilidade das respectivas assessorias