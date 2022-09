Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM para hoje

MANAUS — Você confere agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas nesta quarta-feira (21):

Amazonino Mendes (Cidadania)

Manhã: Gravação para o programa eleitoral;

Tarde: Reunião com lideranças do interior.

Carol Braz (PDT)

Tarde: Caminhada no Distrito de Cacau Pirêra e Multirão do Cacau, em Iranduba;

Noite: Caminhada na Ponta Negra.

Eduardo Braga (MDB)

Tarde: Reunião com jovens;

Noite: Reunião com apoiadores na Zona Centro-Oeste.

Israel Tuyuka (Psol)

O candidato não divulgou a agenda desta quarta (21).

Henrique Oliveira (Podemos)

Tarde: Entrevista para emissora de TV;

Noite: Entrevista para emissora de TV.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã: Sessão plenária na Assembleia Legislativa;

Tarde: Entrevistas a um jornal local e a uma emissora de TV;

Noite: Reunião com apoiadores na zona Centro-sul de Manaus.

Wilson Lima (União Brasil)

Tarde: Almoço com trabalhadores da indústria;

Noite: Reuniões com lideranças da Zona Oeste e com moradores e comunitários da Zona Leste.