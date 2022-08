Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM neste terça

MANAUS — Confira a agenda dos 8 candidatos ao Governo do Amazonas para esta terça (30).

Amazonino Mendes (Cidadania)

Manhã – Gravação para o programa eleitoral;

Tarde – Reunião com lideranças comunitárias no comitê central.

Carol Braz (PDT)

7h30 – Rádio Rio Mar;

9h – Reunião com grupos de idosos na Casa Cidadã Manoel Marçal;

9h30 – Bandeiraço na Bola do Eldorado;

16h – Caminhada no Nova Cidade.

Eduardo Braga (MDB)

Manhã: Concede entrevistas a veículos locais de comunicação.

Henrique Oliveira (Podemos)

Gravação campanha eleitoral;

Agenda interna no partido.

Israel Tuyuka (PSOL)

Agenda não disponibilizada

Nair Blair (AGIR)

7h30 – Entrevista TV A Crítica;

11h30 – Entrevista TV Band.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã – Sessão plenária na Assembleia Legislativa;

Tarde – Entrevista a um portal de notícias;

Noite – Reuniões internas com equipes de campanha.

Wilson Lima (União Brasil)

18h – Reunião com Empresários da Fecomércio;

19h30 – Reunião com pesquisadores das principais instituições públicas e privadas do estado;

21h – Reunião com lideranças e comunitários na zona leste de Manaus.