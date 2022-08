Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM neste domingo

MANAUS — Confira a agenda dos 8 candidatos ao Governo do Amazonas para este domingo (28).

Amazonino Mendes (Cidadania)

Agenda não disponibilizada.

Carol Braz (PDT)

Gravações para campanha.

Eduardo Braga (MDB)

Candidato realiza ações de campanha em municípios do interior.

Henrique Oliveira (Podemos)

Agenda não disponibilizada

Israel Tuyuka (PSOL)

Agenda não disponibilizada

Nair Blair (AGIR)

8h – Caminhada na Feira Eduardo Ribeiro;

10h – Reunião com comunitários no Novo Mundo;

16h30- Reunião no bairro Colônia Terra Nova com candidato a deputado Geovane.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã – Café da manhã e caminhada no Centro de Manaus;

Tarde/Noite – Agenda pessoal.

Wilson Lima (União Brasil)

10h – Caminhada na zona sul de Manaus.