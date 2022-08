Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM nesta sexta-feira

MANAUS — Confira a agenda dos 8 candidatos ao Governo do Amazonas para esta sexa-feira (25).

Amazonino Mendes (Cidadania)

Encontros políticos em Belém (PA).

Carol Braz (PDT)

09h às 11h – Caminhada na Av. Eduardo Ribeiro – Calçadão;

17h – Entrevista no portal Agência Brasil de Notícias / PodCast Papo Reto / Resto do dia com reuniões internas.

Eduardo Braga (MDB)

Nos dias 26, 27 e 28 de agosto candidato realiza ações de campanha em municípios do interior.

Henrique Oliveira (Podemos)

Reunião interna no Partido.

Israel Tuyuka (PSOL)

8h – Entrevista Rádio CBN Amazônia / Entrevista Podcast Política na Rede;

13h30 – Entrevista Amazonas Atual;

17h30 – Entrevista TV Record.

Nair Blair (AGIR)

Manhã – Gravações em estúdio;

Tarde – Reunião interna com equipe de marketing.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã – Entrevista à TV Band Amazonas;

Tarde – Reuniões internas com militância e equipes de campanha;

Noite – Reunião com moradores da Zona Centro-Oeste.

Wilson Lima (União Brasil)

17h – Caminhada na zona leste;

22h – Lançamento de candidatura no bairro Santa Etelvina, Zona Norte.

*As agendas são de responsabilidade das assessorias