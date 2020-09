Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura nesta segunda (28)

Alfredo Nascimento (PL)

Alfredo realizará na manhã desta segunda-feira a gravação de programas eleitorais. Pela tarde, a partir das 15h, estará em entrevista e, logo depois, participará de uma reunião na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Amazonino Mendes (Podemos)

Amazonino seguirá uma agenda de reuniões com lideranças e com a coordenação de campanha. Participam, também, de gravação de vídeos e lives para os perfis nas redes sociais, além de idas aos bairros de Manaus.

David Almeida (Avante)

David e Marcos Rotta (Democratas) estarão em um café da manhã com liderança, no início desta segunda-feira. Por volta das 8h30, será realizada uma visita à comunidade Coliseu, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Já pela tarde, os candidatos participarão da gravação de programa de campanha e, para fechar o dia, às 17h farão uma reunião com diretórios jovens dos partidos da coligação.

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

O candidato e a vice, Maria Auxiliadora Oliveira de Castro, estarão em reunião com equipe de comunicação durante a manhã e realizarão uma entrevista pela tarde.

Marcelo Amil (PCdoB)

Para começar o dia, Amil participará de um café da manhã na Feira da Cidade Nova, Zona Norte, com o candidato a vereador Dr. Pacheco e, logo depois, estará em uma entrevista. Às 14h, o candidato irá visitar a Feira do Mutirão, Zona Norte, e para encerrar o dia, por volta das 19h, ele visitará um grupo folclórico no bairro de São Lázaro, Zona Sul.

Ricardo Nicolau (PSD)

Nicolau participará de panfletagens durante todo o dia. Pela manhã, a partir das 6h, estará nos semáforos próximos ao Terminal 3, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Já no turno da tarde, a atividade será na Avenida Preciosa, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

Romero Reis (Novo)

O candidato participará de uma gravação de propaganda eleitoral e media training. Pela manhã, das 10h às 11h, promoverá uma caminhada na comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, e outra na comunidade Santa Inês, das 19h30 às 20h30.

Outros candidatos

Até a publicação desta matéria, os candidatos Ricardo Nicolau (PSD), José Ricardo (PT), Coronel Menezes (Patriota) e Capitão Alberto Neto (Republicanos) não tiveram suas agendas divulgadas.

*Com informações das assessorias

