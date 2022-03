Concurso público da SSP-AM acontece neste domingo em Manaus

As provas objetivas do concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) vão ser aplicada neste domingo (13) apenas em Manaus e os candidatos foram divididos em 56 locais. Ao todo, 26.619 candidatos concorrem a 150 vagas para o órgão, sendo 10 para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional.

Os portões das unidades onde as provas serão aplicadas abrem às 11h30 e fecham às 12h45, impreterivelmente, e as provas iniciarão às 13h.

A lista com os endereços dos locais de realização das provas foi divulgada durante esta semana, no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo certame e a consulta pode ser feitas aqui .

O titular da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur enfatizou que a seleção para os cargos engloba cinco etapas classificatórias, que envolvem prova objetiva, prova de título, avaliação médica e investigação social, além de desejar boa sorte aos candidatos.

As remunerações para os cargos variam de R$ 771,54 (Assistente Operacional) a R$ 1.285,90 (Técnico de Nível Superior).

*Com informações da assessoria