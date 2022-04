Comitê de Combate à Corrupção lança agenda de ações para o ano eleitoral de 2022

MANAUS, AM — A Coordenação do Comitê de Combate à Corrupção realizou na manhã do dia 20 de abril, no auditório da Cúria Arquidiocesana, o anúncio das suas atividades que serão desenvolvidas para o processo eleitoral das eleições gerais de 2022. Criado há 8 anos, este é um comitê de entidades da Sociedade Civil ligado ao Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral que foi criado com o objetivo de propor normas, realizar atividades de fiscalização e promover ações educativas destinadas a tornar o sistema político brasileiro mais inclusivo, com eleições limpas e transparentes.

Estiveram presentes Dom Leonardo Steiner, Arcebispo de Manaus; Carlos Santiago, presidente da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção da OAB AM; Marcus Evangelista, presidente do Conselho Regional de Economia – CORECON; Manoel Júnior, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade; André Caria, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade; Nelson Aniceto, presidente do Conselho Regional de Administração – AM; Inácio Guedes dirigente do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE; Wilson Reis, presidente do Sindicato dos jornalistas profissionais do Amazonas; Elcilene Rocha, coordenadora do Grupo de Trabalho de Combate à Violência Política Contra Gênero; e Cassius Clei, Conselheiro da OAB AM e representante do presidente Jean Cleuter.

Durante oito anos o comitê vem promovendo ações de educação política, fiscalização e comunicado da ocorrência de crimes de corrupção aos órgãos competentes para apuração e propositura das medidas judiciais cabíveis.

As ações deste comitê proposta para este ano foram:

• Curso de Multiplicadores do Voto Consciente nas versões digital, presencial, via programa radiofônico e podcast, para alcançar o maior número possível de eleitores no Amazonas;

• Grupo de Trabalho de Combate à Violência Política Contra Gênero. Serão realizados cursos (o primeiro será nos dias 28 e 29 de abril) produção de cartilha e atividades de prevenção e recebimento de denúncia que serão enviadas aos órgãos competentes;

• Lives que acontecerão uma vez por mês até julho, após esse mês será quinzenal, sobre a conscientização do voto consciente, o voto ético, eleições limpas e o Direito Eleitoral;

• Seminário sobre os malefícios da fake news para a democracia e o processo eleitoral. Será realizado na segunda quinzena do mês de julho;

• Carta de Compromisso para que os candidatos ao governo assinem. Conteúdo: compromisso com a ética, com a transparência dos recursos públicos, com a defesa da Zona Franca de Manaus, com os projetos de desenvolvimento regional sustentável alternativos ao modelo ZFM, com o combate à pobreza, com a segurança pública, com os povos indígenas e outros. Ficará disponível aos candidatos a partir de 16 de agosto de 2022;

• Debates com os candidatos ao Governo do Amazonas. Programado para o mês de setembro;

• Recebimento de denúncias, fiscalizações e envio de irregularidades aos órgãos competentes.

Para Dom Leonardo Steiner, trata-se de uma manifestação da sociedade que deseja cuidar das eleições, para que sejam limpas, justas, que proporcionem a possibilidade de elegermos pessoas que estejam à disposição da sociedade brasileira. “É importante essa manifestação e esse acompanhamento, pois assim nós vamos ajudando as pessoas, a sociedade a se educar cada vez mais para eleger bem, dar bem o seu voto, um voto consciente”, destacou o arcebispo de Manaus.

Conforme o advogado Carlos Santiago, atualmente o Comitê tem sua sede no Conselho de Regional de Contabilidade e neste local serão recebidas todo tipo de denúncia quanto às irregularidades cometidas nessas eleições, e será produzido um documento a ser encaminhado aos órgãos competentes. Destacou também que o comitê irá oferecer à sociedade o curso “Multiplicadores do Voto Consciente”, com a finalidade de orientar o eleitor a votar de forma consciente, ético e pelo bom comum, e também ensinar a como fazer as denúncias.