Comitê anticorrupção reforça parceria com o MPE-AM para as eleições 2022

Membros do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção reuniram-se, nesta quarta-feira (30/03) com o Procurador-geral de Justiça, Promotor de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior e o Promotor Eleitoral, Mauro Veras, na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) para tratar de parcerias sobre o processo eleitoral 2022. No centro das abordagens destacaram-se os temas como o combate à fake news, a sensibilização para o voto consciente nos municípios e o observatório regional de combate à violência eleitoral contra mulheres.

O Procurador Geral exaltou a iniciativa do Comitê e destacou a importância de unir os esforços com os programas desenvolvidos pelo MPE-AM, especialmente na campanha do Voto Consciente e o combate à violência política contra mulheres.

O coordenador das Promotorias Eleitorais agradeceu as ações do Comitê no combate às fake news e se colocou à disposição para receber as denúncias a serem encaminhadas pelo Comitê no Estado.

Por fim, o procurador-geral defendeu a parceria da sociedade civil com o MPE/AM, pois entende que no processo democrático é fundamental que todos os atores interessados em fortalecer a democracia devem estar unidos para combater interesses que insistem em violar a legislação vigente e os princípios da igualdade de participação no certame eleitoral.

Os membros do Comitê parabenizaram o trabalho do MPE/AM e a sinalização de uma parceria promissora para a Democracia e a Gestão Pública no Amazonas.

Representaram o Comitê nesta reunião os advogados Carlos Santiago, Elcilene Rocha, Aparecida Veras e Inácio Guedes.

