Comissão de Transportes fará vistoria no Sinetram para verificar demora no atendimento

Os vereadores da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), estarão nesta quarta-feira (19/2), às 8h, na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) para apurar denuncias sobre demora no atendimento, inexistência de banheiros para uso dos usuários, ambiente sem refrigeração, entre outras.

A denúncia foi recebida pelo vereador Elissandro Bessa (SD) que usou a tribuna da CMM, durante o pequeno expediente para expor a situação e pedir que a Comissão de Transportes apure o caso. “Ontem recebi várias mensagens de pessoas que estão passando cerca de cinco horas para validar e pegar sua carteira de estudande no Sinetram. E esses estudantes e pais não tem água, banheiro disponíveis, ou seja, isso é uma pouca vergonha com o nosso povo, precisamos tomar as medidas cabíveis”, frisou o parlamentar, enquanto mostrava no telão do plenário Adriano Jorge, fotos do local.

Após seu pronunciamento, o vereador foi até a sede do Sinetram para verificar como os estudantes estavam sendo atendidos e retornou ao fim do pequeno expediente endosando tudo o que disse no primeiro momento. “Acabei de vir do Sinetram e constatei que lá só tinha dois guichês de atendimento, isso é uma humilhação com o nosso povo”, desabafou o parlamentar.

Após o pronunciamento, o presidente da Comissão de Transportes, vereador Rosivaldo Cordovil (Podemos) convocou os membros da comissão para fazer uma visita técnica ao posto do Sinetram, localizado na Constatino Nery. “Vamos fazer essa visita até este posto para que possamos ver o que está de fato acontecendo e tomar as medidas necessárias para que o serviço de recadastramento ocorra sem prejuízo para os estudantes” convocou o parlamentar.

