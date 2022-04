Começa vacinação animal na área rural de Manaus

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus deu início à etapa rural terrestre da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2022. As equipes de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciaram a programação na segunda-feira, 25/4, e prosseguirão com a proteção de cães e gatos até o dia 30 de maio, nas comunidades situadas em ramais e vicinais da rodovia BR-174, até o limite entre Manaus e Presidente Figueiredo.

A campanha é executada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, que estima vacinar 5 mil cães e gatos nesta nova etapa. O cronograma de visita às comunidades pode ser acessado pelo site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook).

O chefe do Núcleo de Controle de Raiva Animal da Semsa, Reinaldo Lima, explica que a vacinação antirrábica é de extrema importância para evitar a transmissão da raiva para animais domésticos e para a população local.

“Para receber o imunizante, os cães e gatos precisam ter idade mínima de 3 meses e estar em boas condições de saúde. A raiva mata e, por isso, é fundamental que toda a população imunize seus animais”, explica Reinaldo.

Além da etapa rural terrestre, o CCZ está realizando a Etapa Rural Fluvial da campanha desde o dia 20 deste mês. Os agentes da Semsa levarão a vacina até as comunidades ribeirinhas situadas na calha do rio Amazonas até esta quinta-feira, 28/4.

Reinaldo Lima ressalta que a imunização antirrábica para cães e gatos está disponível durante todo o ano em dois pontos fixos de atendimento em Manaus: sede do CCZ, no bairro Compensa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; e unidade móvel instalada na minivila olímpica do bairro Coroado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Meta superada

A Prefeitura de Manaus vacinou 239.629 animais contra a raiva em toda a zona urbana, entre 9 de dezembro de 2021 e 25 de fevereiro deste ano. O número superou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que recomendava o alcance de 225.335 animais domésticos no município.

Na zona urbana, foram vacinados 76.408 gatos e 163.221 cães. A Prefeitura executou a campanha com postos volantes em visitas domiciliares e postos fixos de atendimentos nos bairros.