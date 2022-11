Começa hoje a 3ª edição do Fórum da Virada Sustentável Manaus

MANAUS — A 3ª edição do Fórum da Virada Sustentável Manaus acontece hoje e quarta-feira (29 e 30). O evento faz parte da programação da Virada Sustentável e tem como objetivo apresentar uma visão positiva e inovadora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população.

O fórum deste ano traz como tema ‘Cidades resilientes e sustentáveis na Amazônia’ e terá painéis com especialistas e atores envolvidos no cenário sociocultural de Manaus.

O evento é uma realização da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável Nacional e oferecimento da Fundação Casas Bahia, responsável pelas ações sociais da empresa Via.

Acontecerá em formato híbrido, a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Casarão de Ideias, situado na Rua Barroso, 279, Centro, e com transmissão online pelo canal da Virada Sustentável no Youtube. As inscrições para o Fórum são gratuitas e podem ser feitas por meio do link abre.ai/forumvirada2022.

O organizador do fórum e assistente técnico de projetos da agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Lucas Sarraff, afirma que o evento debaterá temas como cidades resilientes, arte e cultura, resíduos sólidos e racismo ambiental.

“Nosso objetivo é trazer debates sobre a realidade da capital metropolitana da Amazônia e a importância da cidade no atingimento do desenvolvimento sustentável. Manaus é uma das maiores regiões metropolitanas do país e é quase inteiramente rodeada por floresta, então nós temos uma singularidade muito grande que deve ser considerada quando se fala em desenvolvimento sustentável. A ideia do painel é essa, trazer para o debate a singularidade das cidades da Amazônia e possíveis soluções para as questões socioambientais nelas envoltas”, explica Lucas.

Programação

O 3º Fórum da Virada Sustentável Manaus começa amanhã (29), às 16h30 (horário de Manaus), com a abertura e apresentação do Painel 1, que traz a temática ‘Cidades resilientes e perspectivas para Manaus’.

Participam do painel o superintendente de inovação e desenvolvimento institucional da FAS, Victor Salviati, a representante do podcast ‘E por falar em cidade’ do iCILAB, Larissa Cabral, e a representante do coletivo ‘Minha Manaus’ do Instituto Nossas, Luciana Travassos e Almir Suruí, líder indígena do povo Paiter Suruí. A moderação fica por conta de Aretha Alves, estagiária de projetos de inovação da FAS.

Às 18h, acontece o painel ‘Arte e Cultura como ferramenta de inclusão social’. O moderador é o artista e ativista da periferia urbana, Jander Manauara, que vai receber a advogada, DJ e ativista do movimento negro, Carol Amaral, e o produtor cultural, artista e criador do grupo de teatro Cia de Ideias, João Fernandes.

Na quarta-feira (30), a programação começa às 16h30 com o painel ‘Soluções para os resíduos sólidos como fomento à economia circular’. Os participantes são o empreendedor social e fundador do projeto Remada Ambiental, Jadson Maciel, e a bióloga e coordenadora executiva do Programa de Educação para a Sustentabilidade da FAS, Natália Wagner. A moderação fica por conta da coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento da Innova, Andreia Ossig.

Às 18h, é a vez do painel ‘Racismo ambiental em cidades e comunidades da Amazônia’, com a participação da superintendente de desenvolvimento sustentável de comunidades da FAS, Valcleia Solidade; da ativista ambiental da comunidade Três Unidos, Tainara Kambeba; e da ativista e empreendedora social, Kamila Camilo. A ativista do clima e assistente de Políticas Públicas e Cooperação Internacional da FAS, Rayandra Araújo, modera a palestra.