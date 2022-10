Com tornozeleira eletrônica, Zé Trovão é eleito deputado federal por SC

O bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, foi eleito para a Câmara dos Deputados nas eleições deste domingo, 2. Candidato pelo PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, ele teve 71.140 votos em Santa Catarina.

Zé Trovão foi preso em outubro do ano passado, após ter a prisão preventiva decretada às vésperas dos atos do 7 de Setembro e passar mais de um mês foragido no México. Em dezembro, ele foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a passar ao regime domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Alvo de buscas na mesma operação que atingiu o cantor Sérgio Reis, o caminhoneiro foi apontado como um dos primeiros articuladores de uma espécie de ‘levante’ contra a democracia no 7 de Setembro.

Dono de um canal derrubado do YouTube, Zé Trovão ganhou popularidade entre apoiadores de Bolsonaro quando começou a convocar protestos contra os ministros do STF e a pedir a aprovação do voto impresso pela Câmara dos Deputados.

*Com informações do Estadão Conteúdo