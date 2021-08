Com golaços, Atlético-MG bate River Plate e está na semifinal

O reencontro da torcida do Atlético-MG com o Mineirão, após um ano e cinco meses sem poder frequentá-lo por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), foi melhor do que o esperado. Nesta quarta-feira (18), diante de 16 mil torcedores (o equivalente a 30% da capacidade liberada no estádio), o Galo se classificou às semifinais da Libertadores ao derrotar o River Plate (Argentina) por 3 a 0, no jogo de volta do confronto pelas quartas de final da competição.

🇧🇷⚽🇦🇷 Um passeio do @Atletico! Hulk e Zaracho comandaram a festa mineira com vitória por 3-0 sobre o @RiverPlate, que garantiu o Galo na semifinal da CONMEBOL #Libertadores. 🤯🏆 Vem aí duelo brasileiro por um lugar na final: #Atlético 🆚 #Palmeiras!#GloriaEterna pic.twitter.com/BvVO2WvaRT — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 19, 2021

O triunfo alvinegro garante pelo menos um clube brasileiro na final do torneio sul-americano, já que os mineiros terão o Palmeiras pela frente na semifinal. A previsão é que as partidas ocorram entre 21 e 30 de setembro.

O Atlético-MG teve a iniciativa. O atacante Eduardo Vargas assustou duas vezes antes mesmo dos cinco minutos. A resposta argentina veio em chute de primeira do meia Matías Suárez, aos 18, que o goleiro Everson salvou no ângulo. Na sequência, aos 21, o atacante Hulk escapou da marcação pela direita em uma pedalada e cruzou para Matías Zaracho, substituto do também meia Nacho Fernández (suspenso), emendar um lindo voleio na meta do goleiro Franco Armani.

Dois gols atrás no agregado, devido à vitória atleticana por 1 a 0 no jogo de ida, na Argentina, o River se alçou ao ataque tentando diminuir o prejuízo. Aos 27 minutos, o atacante Julián Álvarez foi lançado na área, mas parou em Everson. Aproveitando os espaços deixados para contra-atacar, o Galo ampliou a fatura. Aos 33, Hulk recebeu do atacante Jefferson Savarino e tocou por cobertura, na saída de Armani.

A superioridade atleticana se manteve na volta do intervalo. Aos nove minutos, Zaracho recebeu de Hulk na área, livre e com o gol escancarado, mas mandou por cima. O meia, porém, redimiu-se aos 15, concluindo para as redes, de peixinho, um cruzamento de Savarino. O River tentou descontar aos 38, em cobrança de falta venenosa do meia Nícolas de la Cruz, mas Everson defendeu de forma brilhante. Com a vitória definida, o Galo administrou o resultado até o apito final.

O Atlético volta a campo na segunda-feira (23), em São Januário, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Fluminense, às 20h (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo lidera o torneio nacional com 37 pontos, com cinco de vantagem para o Palmeiras.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

