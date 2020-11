Com diferença de 1,55%, Amazonino e David vão disputar o segundo turno em Manaus

Os candidatos Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) foram confirmados para disputarem o segundo turno das eleições à Prefeitura de Manaus no próximo dia 29 de novembro, com uma diferença de 1,55% entre eles.

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, com 100% das urnas apuradas, Amazonino Mendes tinha 234.088 votos, o que representa 23,91% do total, enquanto David Almeida somava 218.929 votos, o equivalente a 22,36%.

Em terceiro lugar na disputa ficou o candidato Zé Ricardo, do PT. Ele recebeu 139.846 votos, o que significa 14,28% do total.

A eleição em Manaus teve 18,23% de abstenção, 4,04% votos brancos e 6,05% votos nulos.