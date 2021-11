Com 2,5 mil seguidores, preso tiktoker divulgava rotina da prisão

Hora do café da manhã, limpeza, jantar e até partida de futebol, o dia a dia de um detento do presídio Dalton Crespo, em Campos, no Norte Fluminense, era compartilhado, desde o dia 7 de outubro, no Tiktok. Com 2,5 mil seguidores, o perfil teve um vídeo com mais de 137 mil visualizações. Há, no entanto, um entrave: celulares são proibidos na cadeia.

Veja o vídeo:

As publicações foram rastreadas pela Secretaria de Administração Penitenciária ( Seap) e uma revista foi realizada no Dalton Crespo, na segunda-feira (1º/11). Na ocasião foram apreendidos 17 celulares, 13 chips e pequena quantidade de drogas. O material foi levado para a delegacia de Campos.

O detento foi transferido nesta terça-feira (2/11) para presídio de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino, Bangu 1, no Coomplexo de Gericinó, em Bangu.

“Já iniciamos um procedimento de apuração com a Corregedoria, que irá apurar a ocorrência com o máximo rigor que a lei permitir. É intolerável que os presos continuem tendo acesso ao mundo exterior. Vamos intensificar as ações de repressão e punir quando descobrirmos os envolvidos no ingresso desses materiais não permitidos na unidade”, afirmou o secretário Fernando Veloso, em nota.

As informações são do Metrópoles.

Comentarios