Colisão entre veículos deixa uma vítima fatal na Cachoeirinha

Um homem identificado como Mauro Peixoto, 36, morreu em um acidente de trânsito, na tarde deste domingo (16), na Rua Borba, bairro Cachoeirinha, zona sul. Ele dirigia uma motocicleta quando colidiu com um transporte coletivo da linha 304.

Mauro teria avançado o semáforo, que estava vermelho para ele. A imprudência acabou causando um choque entre a motocicleta e o ônibus, que saía do Terminal 2.

Partes do ônibus, do capacete e da motocicleta da vítima ficaram completamente destruídos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento médico no local, entretanto, Mauro não resistiu ao forte impacto e teve uma parada cardíaca. Ele morreu minutos depois, no local do acidente.

Com a vítima foi encontrada uma mochila com camisas de clubes, além de R$ 2 mil em espécie.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local para avaliar a situação, pois informações checadas pelas autoridades dão conta de que o ônibus da linha 304 já está envolvido em outros casos de acidentes com vítimas. O motorista do coletivo esteve no local durante todos os trâmites e colaborou com o trabalho da polícia.

Policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) participaram da ocorrência junto aos agentes do Manaustrans, que controlaram o fluxo de trânsito na região.

