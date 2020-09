Coligação “Eu Amo Tefé” lutará pela reeleição de Normando Bessa

Com a presença do deputado estadual Carlinhos Bessa (PV), o Progressistas, presidido no estado pelo deputado federal Átila Lins, transformou em grande evento a convenção que consagrou, na quarta-feira (2), a candidatura do prefeito Normando Bessa à reeleição na cidade de Tefé, no Médio Solimões.

No Facebook, Normando escreveu: “Agradeço a Deus pela oportunidade e a todos os pré-candidatos a vereador e amigos que estiveram presentes na convenção do Partido Progressista (PP) do qual estou presidente, e do Democratas (DEM), que tem como presidente o senhor Roberto da Silveira”.

Normando disputará a reeleição apoiado por um leque de alianças que reúne os partidos PSOL, PC do B, PT, DEM e PRB, sob o comando do Progressistas, em nome da Coligação “Eu amo Tefé”. “Com a consciência do dever cumprido e com muito mais vontade de trabalhar, vamos à luta novamente”, expressou Normando.

*Com informações da assessoria

