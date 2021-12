Coca-Cola Brasil anuncia patrocínio ao time de e-sports Amazoncripz

Equipe que representou o Amazonas na primeira divisão da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), neste ano, a Amazoncripz já se prepara para a próxima temporada com um apoio de peso: o patrocínio da Coca-Cola Brasil. O acordo, com duração de um ano, foi fechado neste mês e ajudará a custear as despesas com atletas e equipe técnica, entre outros pontos.

Diretor da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca afirma estar empolgado com a parceria e exalta a possibilidade de apoiar a cena local de e-sports, por meio do patrocínio. “Eles são jovens com uma bela história de superação, quando participaram de uma competição mesmo em meio a tantas dificuldades. E a Coca-Cola Brasil, que está presente no Amazonas há mais de 30 anos, fica feliz em apoiar iniciativas como essa, que trazem reconhecimento ao Estado”, afirma.

Para Andryw Antony, CEO do time, muito além de estampar os uniformes dos jogadores, a Coca-Cola Brasil chega para elevar o patamar da Amazoncripz. “Somos uma equipe que veio da comunidade, com muitas dificuldades. Diferentemente de outros times, que têm mais de 20 patrocinadores gigantescos, nós conseguimos conquistar nosso espaço na elite da LBFF com muito suor e passamos a ter respeito de todos. Ter a Coca-Cola Brasil como patrocinadora nos faz enxergar esse momento de ascensão no mundo dos e-sports”, comenta Antony.

Do apagão à elite nacional

A Amazoncripz foi fundada em 2019, mas ganhou notoriedade de uma forma inusitada. Em abril deste ano, durante uma competição de Free Fire que valia o acesso à primeira divisão da LBFF, um apagão de energia elétrica atingiu parte de Manaus. Os players então apelaram para a internet de conexão móvel, enquanto buscavam um local com eletricidade.

A vaga não veio naquele momento, mas os amazonenses persistiram e, em julho deste ano, conseguiram a classificação para a principal divisão de disputa do game – que, segundo dados da desenvolvedora Garena, divulgados em agosto deste ano, ultrapassa 150 milhões de usuários ativos diariamente.

Jogos escolares

Com apoio da AmazonCripz, nesta quarta-feira, 1º de dezembro, tem início a fase interna online dos Jogos Estudantis de Free Fire, iniciativa da Federação Amazonense de e-Sports (Faesp). A competição, cujas premiações superam R$ 15 mil, tem mais de 65 mil estudantes inscritos.

Sobre a Coca-Cola Brasil

