Cobiça do São Paulo e salário de R$ 600 mil entram em jogo e Willian Arão comunica futuro ao Flamengo

Após a dolorida derrota para o Fluminense, o Flamengo já mudou a chavinha e só pensa no confronto da semifinal da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. O duelo decisivo acontece na próxima quarta-feira (27), no Estádio do Maracanã. A torcida, que vaiou a equipe no último jogo, espera uma resposta imediata do time Rubro-Negro.

No final de semana, o jornalista Jorge Nicola informou que Rogério Ceni teria indicado aos dirigentes do São Paulo a contratação de Willian Arão, titular e ídolo do Mengão. O jogador deixou de ser ‘patinho feio’ desde a época de Jorge Jesus e é importantíssimo dentro e fora de campo no Mais Querido. A notícia vem repercutindo na web e a Nação ficou apreensiva.

No entanto, os rubro-negros podem ficar tranquilos. Arão não tem a menor vontade de sair do Flamengo nesse momento e a diretoria flamenguista também garante a permanência do meio-campista. A chance de vendê-lo para o São Paulo é 0 e o clube carioca acredita que o Tricolor Paulista não está bem financeiramente para realizar uma grande proposta pelo jogador.

O atleta recebe algo em torno de R$ 600 mil no Fla e seu contrato vai até dezembro de 2023. O meia é um dos homens de confiança de Renato Gaúcho e sua saída, se um dia acontecer, só seria por bastante dinheiro. Desde 2016 vestindo o Manto Sagrado, o medalhão está muitíssimo feliz no Rubro-Negro e sempre demonstra gratidão ao CRF durante as entrevistas.

Por isso, a diretoria flamenguista trata o interesse são-paulino como normal, mas sabe que o negócio não irá se concretizar. Assim, o técnico Rogério Ceni precisará buscar outra opção no mercado de transferências.

*Com informações de Romário Júnior/Bolavip Brasil

