Coari terá eleição suplementar no dia 5 de dezembro, informa TRE-AM

Após a decisão que cassou o prefeito afastado de Coari, Adail Filho (Progressistas), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 7, com base em critérios técnicos e no calendário, o Tribunal Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) marcou para o dia 5 de dezembro de 2021 a realização de eleição suplementar para o Executivo do Município. O TRE-AM posteriormente divulgará o calendário pertinente ao pleito, com as datas desde o início do registro de candidaturas até a diplomação dos eleitos.

No dia 1º de outubro, o ministro Carlos Horbach, que é relator do recurso no TSE, votou pela realização de novas eleições no município. A decisão determinava a imediata realização de novas eleições majoritárias, com fundamento no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.

O TRE-AM usou como base o calendário de realização de eleições suplementares disposto na Portaria nº 875 de 06 de dezembro de 2020, do TSE. No voto, Horbach considerou que Adail Filho tenta o terceiro mandato, pois o pai dele (Adail Pinheiro) “exerceu a titularidade da chefia do executivo por mais de dois anos, hipótese que caracteriza mandato para fins de reeleição, independentemente das circunstâncias que ensejaram sua cassação”.

Candidatos

Os principais concorrentes são o ex-vereador Keiton Pinheiro, que foi vice de Adail Filho, e o empresário Robson Tiradentes Jr, sobrinho do jornalista Ronaldo Tiradentes. Os dois grupos estão em guerra aberta no município.

(*Com informações do Portal do Marcos Santos)

Comentarios