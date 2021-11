Coari: ‘Ninguém vai segurar neste braço porque sou ficha limpa’, diz Robson Tiradentes Júnior

Durante a convenção do Partido Social Cristão (PSC), o radialista Robson Tiradentes Junior foi confirmado como candidato a prefeito de Coari, na noite deste sábado (30). Na Escola Estadual Prefeito Alexandre Montoril (GM3), um grande grupo de apoiadores e de políticos do estado participaram do evento que teve transmissão ao vivo.

“A partir de hoje, Coari terá um novo rumo. Uma Coari sem corrupção. Coari não terá prefeito corrupto, terá libertação. É por isso que estou aqui para disputar mais uma eleição. Agora, tenho um time completo comigo e que mostrou a cara. Essa é a nossa verdadeira face para quem dizia que o Robson não tinha grupo. Meu grupo é vocês (povo). Começamos uma nova história” declarou Robson Júnior ao fazer referência à população coariense.

Ao longo do discurso o candidato do PSC, adiantou como pretende atuar após a conquista do cargo de Chefe do Poder Executivo de Coari. “O município terá um prefeito ficha limpa para trabalhar perto de vocês. Não serei prefeito de gabinete. Selo esse compromisso. Confiem em mim e me deem esse voto de confiança. Não fiz acordo com nenhum grupo político e os que estão aqui, não vieram até mim pedindo cargo” revelou Robson Júnior.

Na ocasião, foi anunciado o nome do Coronel da Policia Militar Ayrton Norte como o vice-prefeito da chapa. O militar atuou no município como comandante do policiamento, período em que o índice de violência reduziu significativamente na cidade.

“Bandido tem que ir embora daqui. Quando assumirmos a prefeitura, o nosso compromisso é com o povo, que Deus nos abençoe” assegurou o candidato a vice-prefeito.

Centenas de pessoas compareceram a Escola Estadual Prefeito Alexandre Montoril para declarar apoio ao candidato. No local também estiveram várias lideranças políticas.

O presidente do partido Patriotas, deputado estadual, Felipe Souza, representou o governador Wilson Lima (PSC) na convenção. Ao longo do discurso, ele afirmou que a dignidade da população de Coari precisa ser resgatada. “Trago o apoio do governador a essa chapa que será vitoriosa e irá transformar o município de Coari. Nós temos um município rico e a população pobre, que sofre com problemas de falta de água, pavimentação, educação inadequada, saúde. Tenho certeza que com o Robson vamos transformar e devolver a esperança a Coari. Rumo a vitória”, manifestou Souza.

Em um movimento que demonstrou força e articulação política, Robson Júnior conseguiu atrair a presença de vários nomes de peso do cenário político estadual e nacional.

O deputado federal Sidney Leite (PDS) ressaltou o conhecimento sobre a realidade do município e a luta travada por Robson Júnior na justiça para que ocorresse a eleição suplementar. “Agora, o povo de Coari terá uma outra oportunidade. Ninguém acreditava. Mas, o Robson com sua determinação, confiança e compromisso mostrou que era possível. Ele mostrou que aquele caminho não era o correto e a justiça reconheceu isso. E a primeira luta que foi essa, eu digo: você já venceu. Nós estamos juntos nesse projeto para mostrar que o município tem jeito e o que falta é um prefeito. Quero estar aqui na sua posse, se Deus quiser”, ressaltou Leite.

Quem também se colocou à disposição para ajudar a libertar Coari foi o deputado Federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) dizendo que oficialmente esse processo começa hoje (sábado). “Vamos libertar essa cidade de pessoas que não honram a família e abusam dos menos favorecidos, que exploram a população. Isso vai acabar. Vamos lutar contra o sistema corrupto, que humilha e persegue as pessoas. Isso não é fácil, Robson. Mas, eu sei que você tem a coragem pra isso e você não está sozinho” declarou.

O deputado federal Marcelo Ramos (PL) marcou presença na convenção por meio de vídeo. Na mensagem, ele desejou que Deus abençoe a caminhada do candidato rumo a vitória. “Robson Júnior é um cara jovem, cheio de vontade de ajudar o municipio e merece minha confiança para Coari respirar novos ares, progredir, resgatar sua esperança num futuro melhor. Conte comigo” disse o segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados Federais.

Presente no evento, Sinésio Campos (PT) mencionou que a união de tantos partidos políticos em torno do nome de Robson é em prol da democracia. “Todos que aqui estão só tem um objetivo: a democracia e a liberdade de um povo de uma cidade rica. O outro lado só quer saber da família dele. Daqui, tem uma herança genética de uma família de guerreiros: Tiradentes” discursou o Deputado Estadual Sinésio Campos (PT).

Em vídeo, o deputado federal Marcelo Ramos assim como os deputados estaduais Álvaro Campelo e Abdala Fraxe endossaram a candidatura do jovem político, que irá lutar contra uma tradicional oligarquia do município.

Os presidentes de diretórios estaduais e municipais também estiveram no evento demonstrando apoio à candidatura. “Vamos começar uma luta muito grande a partir de hoje. Mas, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos”, disse o presidente do PSC Amazonas, Miltinho Castro. “Esse rapaz é um visionário. Ele tem muita coragem. O medo não pode vencer e Coari vai se libertar”, declarou o presidente do PRTB de Manaus, Rodrigo Lima. “Vocês podem mudar a história deste município tão rico e tão abandonado. Não se deixem coagir, enfrentem. Robson Junior está ao lado de vocês”, reiterou Dr. Mike Ezequias, presidente do PROS-AM.

A coligação é composta pelo PSC, Podemos, Partido Social Democrático (PSD), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido dos Trabalhadores (PT), União Brasil, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e Solidariedade. O arco de aliança congrega o maior número de partidos alinhados para a eleição suplementar em Coari.

Comentarios