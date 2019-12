Coala ‘implora’ por água a ciclista, na Austrália

Os incêndios florestais na Austrália seguem produzindo cenas dramáticas. Desta vez, um coala desesperado foi visto “implorando” por água a uma ciclista que passava por uma estrada nos arredores de Adelaide. No momento, a temperatura passava dos 40 graus.

De acordo com a agência Reuters, o coala, “bastante sedento”, escalou a bicicleta de Anna Heusler até chegar à garrafa de água presa a ela.

“Parei e ele caminhou até mim, rápido demais para um coala, e ele subiu na minha bicicleta”, contou Anna, que estava com um grupo de ciclistas, que também cederam a água para o marsupial. “Nenhum de nós jamais tinha visto algo como aquilo”, completou ela.

As chamas que se alastram por várias regiões do país da Oceania estão dizimando a população de coalas, um dos símbolos mais conhecidos na natureza australiana. Só em Nova Gales do Sul, 30% dos coalas morreram recentemente. Um outro caso envolvendo coala que repercutiu internacionalmente mostrou um animal sendo resgatado por uma moradora. O coala, entretanto, não sobreviveu.

Por EXTRA

