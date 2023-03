CMM registra desaparecimento do Livro de Posse na Delegacia de Roubos e Furtos

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) instaurou ontem (17), Representação Criminal n° 327/2023, que foi enviada à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), para investigação do desaparecimento do Livro de Posse da Casa Legislativa.

A abertura do inquérito policial foi anunciada pelo presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), no dia 10 de março, depois do fim da sindicância interna que havia sido aberta em janeiro para apuração do caso, e encerrou sem resultado conclusivo.

“Confiamos agora no trabalho da polícia do nosso estado, bem como prestaremos todo apoio necessário, aqui no parlamento, para ajudar na elucidação do caso”, afirmou Caio André, ao ressaltar que o livro guarda parte da história da capital amazonense.

“Não tendo sido possível apurar o paradeiro do livro, nem encontrar o possível suspeito ou autor de algum delito. Desta forma, indicou-se a necessidade de averiguação nas vias policiais. A Procuradoria da Casa providenciou a notícia-crime”, disse Eloi Pinto de Andrade Júnior, procurador da CMM.

Desaparecimento

O sumiço do Livro de Posse dos presidentes e das Mesas Diretoras do parlamento municipal foi notado durante os preparativos da posse do novo presidente e da Mesa Diretora, realizada no dia 1º de janeiro. Para dar posse ao novo gestor da CMM, foi necessária a abertura de um novo livro.

Nomes da política amazonense que passaram pelo cargo de presidente da Câmara assinaram o livro que desapareceu, como Luiz Alberto Carijó, Isaac Tayah, Bosco Saraiva e Wilker Barreto.