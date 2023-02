CMM abre trabalhos do Legislativo Municipal nesta segunda-feira

MANAUS — A Câmara Municipal de Manaus (CMM) realiza, na segunda-feira (06/02), a solenidade de abertura dos trabalhos da 18ª Legislatura, biênio 2023/2024, sob gestão do vereador Caio André (PSC). A cerimônia também marca a leitura da Mensagem Anual e plano de metas a serem lidos pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), para o ano de 2023.

O evento acontecerá a partir das 9h, no plenário Adriano Jorge da Casa Municipal, localizado na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

O presidente da Casa Municipal, vereador Caio André, destaca que o início dos trabalhos oficializa o retorno dos parlamentares para discussão de novas leis que atendam as demandas da população.

“A abertura dos trabalhos carrega um significado muito importante porque inicia mais um ano onde vamos debater e ampliar assuntos que são de interesse da população da cidade. A Câmara Municipal reúne vereadores de várias partes de Manaus, que defendem diversas bandeiras, então com certeza teremos um espaço muito condizente com a realidade do povo e que precisam do nosso trabalho”, afirmou Caio André

Mensagem Anual

Na ocasião, será lida a Mensagem Anual e apresentação do plano de metas pelo prefeito de Manaus, David Almeida, conforme artigo 122, do regimento interno.

O artigo destaca que o prefeito, no dia 6 de fevereiro de cada ano, ou, se for feriado, sábado ou domingo, comparecerá à Câmara no primeiro dia de sessão ordinária posterior, para expor sobre a situação do município, apresentando, na ocasião, sua Mensagem e seu Plano de Metas.

Mesa Diretora

A abertura dos trabalhos marca o início das atividades dos 41 vereadores eleitos em 2020 e da atuação da nova Mesa Diretora do parlamento: presidente Caio André (PSC); 1ª vice-presidente Yomara Lins (PRTB); 2º vice-presidente Everton Assis (União Brasil); 3º vice-presidente Lissandro Breval (Avante); secretário-geral João Carlos (Republicanos); 1ª secretária Glória Carrate (PL); 2º secretário Jaildo Oliveira (PCdoB); 3º secretário Ivo Neto (Patriota); ouvidor Capitão Carpê (Republicanos); e corregedor Rosivaldo Cordovil (PSDB).