Cinco pessoas são presas em festa clandestina, na zona norte

Sob o comando da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a operação de fiscalização do decreto governamental, que proíbe aglomeração de pessoas, prendeu cinco homens durante uma festa irregular, com som alto e consumo de bebidas alcoólicas. A ação ocorreu na noite de sábado (06/02) em um terreno, na avenida Nathan Xavier de Albuquerque, bairro Novo Aleixo, zona norte.

Além dos indivíduos também foram apreendidas as bebidas alcoólicas e caixa de som, que estavam no local. A operação conta com a atuação da Polícia Militar do Amazonas e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

De acordo com o secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, após a equipe policial receber denúncia informando o consumo de bebidas, aglomeração e som alto no local, os policiais foram até o terreno e flagraram os homens.

“Nós interditamos o espaço, prendemos cinco pessoas, pois restavam apenas cinco, e eles foram conduzidos para a delegacia-geral para os procedimentos. O material foi apreendido, segundo eles, era uma festa de comemoração em uma área loteada, era uma aglomeração que está proibida nesse momento”.

Saturação na Compensa

O secretário disse, ainda, que as ações de fiscalizações continuam e, na noite de sábado, os policiais do Batalhão de Choque e Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) realizaram uma saturação na área do bairro Compensa, zona oeste.

“Nós estamos no bairro da Compensa, que é um bairro que está tendo uma certa dificuldade em questão de segurança, e viemos fazer essa operação que já resultou em apreensões de veículos e testes de alcoolemia”, explicou Bonates.

Conforme o Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (NEOT), um carro e 13 motocicletas que apresentaram irregularidades foram apreendidos. E um homem foi autuado por dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

*Com informações da assessoria

