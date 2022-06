CIF interdita quatro estabelecimentos de venda de sucata por irregularidades

MANAUS — A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coordenou a Central Integrada de Fiscalização (CIF) nesta sexta-feira (03), que fiscalizou oito estabelecimentos de venda de sucata na zona sul de Manaus. O objetivo é apurar suspeitas de comércio irregular de materiais como fios de cobre, tampas de bueiros e redes de telefonia. Dos estabelecimentos vistoriados, quatro foram interditados por irregularidades.

De acordo com o delegado Fábio de Freitas, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os alvos da fiscalização foram empresas do segmento de metalurgia e sucatas.

“Estamos hoje fiscalizando as sucatas e as pessoas que compram material de cobre, tampas de bueiro, fios de telefonia que tem causado um prejuízo significativo para diversos bairros de Manaus, como ficar sem energia e sem serviços essenciais. Estamos aqui com essa ação para coibir esse crime”, explicou.

Notificados

Os estabelecimentos Sucataria do Mineiro, M.N Sucatas, Pedro Material de Construção e Sucataria e Sucataria D67, foram interditados pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), por não possuírem alvará.

No bairro Japiim, os agentes da Polícia Civil apreenderam manômetros de cilindro de oxigênio do Hospital Delphina Aziz, no Sucatão do Marinho. O material foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para investigação.

Efetivo

Além de representantes da SSP-AM, a CIF desta sexta-feira contou com agentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e Guarda Civil Municipal (GCM).