CIF fiscaliza estabelecimentos de venda de fogos de artifícios

As equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), realizaram, na sexta-feira (11), uma fiscalização em 15 estabelecimentos que vendem fogos de artifício em Manaus. De acordo com o delegado, o objetivo da ação é dar uma resposta para a sociedade após a queima de fogos em Manaus, ocorrida na noite de quinta-feira (10/02).

“O objetivo da CIF de hoje foi uma determinação do secretário de segurança pública, que após os eventos de ontem, acionou a equipe e todos os órgãos integrados que fizessem a fiscalização por parte das empresas e lojas que trabalham com a venda e comercialização desses produtos”, disse o delegado Felipe Lago, do Departamento de Atividades Policiais (DAP).

Os estabelecimentos Fogueteria Goiás, João Chamma e Renato Chamma, foram autuados e fechados pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) e pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) por irregularidades.

CIF – Participaram desta CIF, os agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM).

✅ Ascom