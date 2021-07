‘Chora que estou feliz’, diz algoz de Medina em provocação a brasileiros

O surfista japonês Kanoa Igarashi fez uma publicação em português em seu perfil no Twitter nesta terça-feira (27) após as reclamações de brasileiros nas redes sociais por conta de sua vitória sobre Gabriel Medina nas semifinais das Olimpíadas de Tóquio-2020.

“Chora, chora que estou feliz”, escreveu Kanoa, em português. Ele aprendeu o idioma em Portugal, onde morou muito tempo. Mais cedo, uma outra publicação do japonês já havia irritado os brasileiros. Ele escreveu “bla bla bla” e usou um emoji sarcástico.

Brasileiros responderam os posts do surfista. “Você vai mexer com a gente mesmo?”, questionou um deles. Outros compartilharam um texto em inglês que destaca a ausência de títulos na carreira de Igarashi.

Na decisão do surfe masculino em Tóquio-2020, Kanoa foi derrotado ao enfrentar o também brasileiro Italo Ferreira e, assim, terminou a disputa com a prata. O ouro do brasileiro também foi lembrado na rede social em tom de provocação.

A vitória do surfista japonês contra Medina foi questionada por conta das notas recebidas por ambos durante a bateria. Um dos favoritos ao pódio, o brasileiro deixou a praia de Tsurigasaki decepcionado após o encerramento das provas.

Mais cedo, ainda nesta, Gabriel usou as redes sociais para celebrar o ouro de Italo Ferreira na prova. “Merece demais”, destacou ao postar uma foto em que os dois aparecem juntos.

