Chile, Índia e Venezuela realizam treinos em Manaus para estreia no Torneio Internacional de Futebol Feminino

As seleções de Chile, Índia e Venezuela aproveitaram a quarta-feira (24/11) ensolarada em Manaus para realizar os últimos treinos preparatórios para a estreia no Torneio Internacional de Futebol Feminino. A competição começa nesta quinta-feira (25/11) com rodada dupla na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

A seleção da Venezuela, que estreia diante do Chile, treinou na manhã desta quarta no estádio Carlos Zamith, zona leste da capital. As chilenas, por sua vez, realizaram os trabalhos durante o final da tarde na Arena da Amazônia, palco de todas as partidas da competição.

A Índia, primeira adversária do Brasil no Torneio Internacional, fez a preparação final para a estreia no Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra).

Rodada de abertura – Chile e Venezuela abrem o Torneio Internacional às 18h, desta quinta. Em seguida, é a vez do Brasil e Índia estrearem às 21h, na partida que marca a despedida da volante Formiga com a camisa da Seleção Brasileira.

O Torneio Internacional de Futebol Feminino é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Público nos jogos – Os torcedores podem adquirir os ingressos na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus e, também, pelo site da Ingresso de Vantagens (www.ingressodevantagens.com.br).

Os passaportes para as partidas custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Para a compra de ingresso meia-entrada, o torcedor deverá doar um quilo de alimento não perecível, ação promovida pelo Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Toda a arrecadação será direcionada a instituições socioassistenciais do Amazonas.

Há ainda a opção de adquirir um ingresso que permite assistir a todos os jogos do Torneio Internacional de Futebol, pelo valor de R$ 100. As partidas serão disputadas em rodadas duplas e as entradas garantirão a oportunidade de acompanhar ambos os confrontos.

*Com informações da assessoria

