Cheia do Acre é a maior dos últimos oito anos

ACRE — O município de Xapuri enfrenta uma situação crítica com a elevação do rio Acre em meio metro em apenas um dia. A água invadiu ruas e casas e obrigou mais de 600 pessoas a se deslocarem às pressas.

Os moradores da região estão apreensivos com a possibilidade de mais chuvas e consequente aumento do nível do rio. Josinete Araújo é uma das afetadas pela enchente e expressa sua preocupação. “Não dá tempo de salvar nada se o rio subir de repente. Se encher mais um pouco, vamos ter que sair. E se continuar chovendo na cabeceira, a situação aqui vai piorar ainda mais”, diz ela.

Além de Xapuri, outros quatro municípios do Acre estão em emergência. Em Rio Branco, a capital, alguns bairros estão alagados e a água já alcança as árvores.