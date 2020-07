Cetam ofertará 13 cursos de qualificação profissional no bairro Cidade de Deus

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), realizará o cadastro das pessoas interessadas em participar de um dos 13 cursos de qualificação profissional ofertados durante a quarta edição do “Muda Manaus”, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de julho, no bairro Cidade de Deus, zona norte.

O atendimento aos interessados em realizar os cursos será na Escola Estadual Frei Mario Monacelli, na quinta-feira (02/07), das 15h às 21h; na sexta (03/07), das 8h às 17h; e no sábado (04/07), das 8h às 14h. O programa estadual foi criado com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital.

As vagas serão distribuídas em 13 cursos distintos, no turno noturno. As aulas acontecerão na Escola Estadual Wilma Vitoriano Geber. Os cursos são os seguintes: Agente de Inspeção da Qualidade; Agente de Portaria; Alimentador de Linha de Produção; Assistente Administrativo; Atendente de Farmácia; Auxiliar de Contabilidade; Conferente de Mercadorias; Estoquista; Língua Brasileira de Sinais (Libra); Operações em Logística; Operador de Caixa; Recepcionista; e Repositor de Mercadorias.

A pessoa cadastrada em um dos cursos deverá aguardar o contato do Cetam para efetivar sua inscrição e levar a documentação exigida: cópias de RG e CPF; cópia de comprovante de residência; e cópia de comprovante de escolaridade.

