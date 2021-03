Centros de artes do São José serão reformados e abrigarão projeto Farol do Conhecimento

Técnicos da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Conselho Municipal de Cultura (Concultura) realizaram visita, na segunda-feira (22/3) aos centros de municipais de arte e educação CMAE Aníbal Beça e CMAE Nelson Neto, nos bairros de São José III e IV, na zona leste de Manaus, que vão fazer parte do projeto Farol do Conhecimento que será desenvolvido numa parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O Presidente da Manauscult Alonso Oliveira explica que a recuperação estrutural dos centros de arte, demonstra a sensibilidade e o compromisso do prefeito David Almeida com a cultura, a arte e a educação. “O empenho do Prefeito em reformar esses espaços é um gesto de valorização das atividades artísticas, e se insere no projeto de criação do Farol do Conhecimento, que será desenvolvido pela Manauscult, Concultura e Semed.”

O vice-presidente do Concultura, Neilo Batista, liderou a equipe para vistoriar e mapear os equipamentos culturais da rede pública municipal. “A urgência vem por conta de inúmeros problemas estruturais que a atual gestão detectou e que vinha comprometendo as atividades executadas ali.”

O diretor de departamento geral de distrito da Semed, professor Junio Mar pontuou que, o secretário da Semed, Pauderney Avelino, a pedido do Prefeito David Almeida, deu o start para o início da reforma do CMAE Aníbal Beça, que deve se iniciar nos próximos dias.

O Secretário autorizou também, a construção de um banheiro no CMAE Nelson Neto, pois o prédio onde funciona o Centro não conta com essa estrutura básica desde a sua construção, tendo passado por várias gestões e funcionando há cerca de dez anos sem um banheiro que atenda funcionários e alunos.

Farol do Conhecimento

Segundo Alonso Oliveira, “o Projeto Farol do Conhecimento vem ao encontro dos anseios dos professores e estudantes da rede pública municipal de ensino que serão atendidos pelos projetos do Prefeito David Almeida na área educacional e cultural, e deverá levar suporte pedagógico direcionado às artes e cultura para diversas zonas de Manaus”.

Oliveira destacou, principalmente, as áreas mais afetadas pela falta de segurança, através de oficinas e cursos voltados à arte, musica e literatura, além da criação de bibliotecas e atividades que fomentam o incentivo à leitura, todas desenvolvidas dentro do processo pedagógico educacional, disponibilizado nas regiões com maiores demandas educacionais.

Nos CMAEs são ofertados cursos de balé, dança, teatro, artes visuais, música, técnica vocal, ginástica e informática. Podem participar das atividades estudantes de escolas públicas e particulares, assim como demais comunitários que tiverem interesse. No CMAE Nelson Neto, são aceitas crianças a partir de 5 anos; no Aníbal Beça, a idade mínima é 8 anos. No momento, as atividades presenciais não estão acontecendo por conta dos impedimentos causados pela situação pandêmica da Covid 19, e todas as atividades estão sendo realizadas de forma remota, como destaca a professora Fabíola Santos, gestora do CMAE Nelson Neto: “Oferecemos hoje as atividades de balé clássico, teatro e musicalização de forma remota, e estamos tendo uma grande procura pelas atividades, inclusive de alunos que moram em bairros mais distantes e que tem parentes que residem próximo ao centro e que aguardam com ansiedade o retorno das aulas presenciais”.

No CMAE Aníbal Beça, que tem como gestor o professor Jorge Farache, acontecem as atividades de dança, balé clássico, ritmo de salão, dança contemporânea, teoria do violão, violino, violoncelo, teclado, flauta doce, percussão, clarinete, saxofone, teatro, artes visuais e movimento e arte ginastica laboral, todas de forma remota.

O Aníbal Beça conta ainda com uma estrutura e que foi projetada para o funcionamento de um Circo Escola, que visava oferecer oficinas de arte circense e popular. A Estrutura que está desativada por falta de cuidados da gestão passada, será reformada e terá suas atividades de volta.

