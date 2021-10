Caso Kimberly: Sentença de Rafael Rodrigues deve sair nesta quarta-feira

Presidida pela juíza de Direito titular da 2.ª Vara do Tribunal do Júri, Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo, o julgamento de Rafael Fernandez Rodrigues teve início na manhã desta quarta-feira (27) e ocorre no auditório do Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus

Após o interrogatório do réu, que começou às 15h04 e encerrou às 16h14, a juíza determinou um novo intervalo de 30 minutos e, em seguida, a previsão é de que tenha início a fase dos debates entre acusação e defesa, com 1h30 para cada uma. Havendo pedidos de réplica e tréplica, mais 1h para cada.

A previsão de encerramento do júri com a leitura da sentença é para por volta de 23h desta quarta-feira.

O julgamento começou às 10h15, com o sorteio dos jurados, que está composto de quatro homens e três mulheres.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) está sendo representado pelas promotoras de justiça Marcia Cristina Oliveira e Lilian Nara Pinheiro. O réu tem, em sua defesa, os advogados Josemar Berçot, Josemar Berçot Junior, Eguinaldo Gonçalves de Moura e Camila Alencar de Brito.

A primeira testemunha de acusação ouvida foi a mãe da vítima, a partir de 10h36, por meio de videoconferência uma vez que se encontra hospitalizada em uma unidade de saúde da capital. Bastante emocionada, ela respondeu aos questionamentos da Promotoria e da defesa até 10h56.

A segunda testemunha começou seu depoimento às 10h59 e terminou às 11h40. O depoimento da terceira testemunha de acusação iniciou às 11h41 e acabou às 12h22. Às 12h31 quem passou a falar foi a quarta testemunha de acusação, que encerrou seu depoimento às 12h39. A sessão foi suspensa por 30 minutos.

Após essa pausa, às 13h36 começou o depoimento (anteriormente gravado) da quinta testemunha de acusação, que encerrou às 13h55, e que também foi arrolada pela defesa. Já a primeira testemunha presencial da defesa começou seu depoimento às 13h59, finalizando às 14h10. A segunda arrolada pela defesa do réu iniciou o depoimento às 14h11 e finalizou às 14h29; a terceira testemunha de defesa começando por volta das 14h30 e concluindo às 14h56.

*Com informações da assessoria