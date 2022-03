Casas de festas e lojas de conveniência são vistoriadas pela CIF

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Central Integrada de Fiscalização (CIF) realizou, entre a noite de ontem (05/03) e a madrugada deste domingo (06/03), vistorias em lojas de conveniência, situadas nas dependências de postos de combustível, e em casas de festas. Ao todo, quatro estabelecimentos foram vistoriados nas zonas sul, centro-sul e norte de Manaus.

No bairro Cachoeirinha, zona sul, o estabelecimento Beer House foi notificado pelo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por falta dos documentos obrigatórios e irregularidades no portão de saída do estabelecimento.

A festa “Revoada”, que acontecia no bairro Parque Dez, também foi notificada pelo CBMAM, por não possuir alvará para funcionamento.

Nas dependências do posto Equador, no bairro Cidade Nova, o estabelecimento Nossa Ilha foi autuado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por consumo de bebida alcoólica no local, prática proibida por Lei. No mesmo local, o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), removeu cinco motocicletas por diversas irregularidades.

Efetivo

Participaram da CIF agentes da SSP-AM, por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Ouvidoria da SSP-AM, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes da Visa Manaus, Semmas, Semef, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

