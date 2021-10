Casas Bahia anuncia oficialmente chegada em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, reuniu-se nesta quarta-feira, 6/10, com representantes da empresa VIA S.A, administradora das lojas Casas Bahia, em busca do alinhamento de estratégias e contrapartidas com o objetivo de movimentar a economia local e gerar empregos na capital amazonense, com a vinda de filiais da rede de móveis e eletrodomésticos para a capital do Amazonas.

“Manaus está de portas abertas para aqueles que desejam investir em nossa cidade, gerar empregos para a nossa população e movimentar a economia local. É disso que precisamos, pessoas que acreditem em Manaus e também lutem pelo nosso crescimento, assim como a prefeitura, que trabalha todos os dias, em todas as áreas, por todas as zonas e bairros da capital”, enfatizou o prefeito David Almeida.

A reunião com a diretoria administrativa da Casas Bahia, que aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico de Manaus, contou com a presença do diretor Norte/Nordeste, Paulo Fernando; diretor de Relações Institucionais, Hélio Muniz; diretor-executivo de Operações, Marcelo Ubriaco; diretora tributária, Alessandra Heloise; e o diretor de Expansão, Daniel Cremonini.

O diretor-executivo, Marcelo Ubriaco, explicou o plano de expansão da empresa para a cidade de Manaus e a relevância para a população da capital, que se beneficiará com os mais de mil empregos gerados de maneira direta, e cerca de 20% a 30% a mais de forma indireta, além de movimentar, em média, R$ 400 milhões por ano.

“O prefeito nos recebeu para que pudéssemos formalizar a chegada da Casas Bahia em Manaus. Nós mostramos os investimentos na região, os empregos e tudo que traremos de benefício para cidade. Temos um ecossistema que transcende aquilo só de vender produtos, temos logística bem avançada e com isso serão inúmeros benefícios trazidos para o povo manauara de maneira simples, rápida e conectada”, explicou o diretor-executivo da empresa.

