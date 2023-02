Carreta atinge limitador de altura na avenida João Valério

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informa que, na manhã deste sábado, 25/2, uma carreta da empresa Oliva Pinto Logística ficou presa no limitador de altura da passagem subterrânea do Complexo Viário Ministro Roberto Campos, que liga as avenidas João Valério e São Jorge, no bairro Chapada, zona Centro-Sul.

A carreta permanece no local e as equipes de trânsito do IMMU interditaram a área para circulação de veículos, para que as equipes de Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) possam realizar a avaliação dos estragos no limitador.

De acordo com a Seminf, a empresa responsável pelo dano será acionada para refazer os trabalhos de reparo nas vigas que foram atingidas. O limitador de altura será restabelecido o mais rápido possível.

O IMMU alerta aos condutores que evitem o local e peguem rotas alternativas para acessar o São Jorge ou a Constantino Nery.