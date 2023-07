Carlos Bolsonaro defende o pai e detona presidente do próprio partido

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e detonou neste sábado (8) o presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP). O filho número “02” do antigo chefe do Executivo federal não gostou da fala do cacique político sobre seu pai.

“Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam!”, postou Carlos em seu perfil no Twitter.

Carlos Bolsonaro foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 2020 pelo Republicanos, optando por não entrar no PL, sigla em que seu pai e irmãos estão filiados. O parlamentar carioca só poderá sair da agremiação no ano que vem, quando abrir a janela partidária.

Marcos Pereira criticou Bolsonaro

Marcos Pereira saiu em defesa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e partiu para o ataque contra Bolsonaro. Ele chamou o capitão da reserva de líder de extrema-direita.

Pereira e outros 35 deputados do Republicanos votaram a favor da reforma tributária, que contou com o apoio do chefe do Executivo paulista. O posicionamento de Tarcísio desagradou Bolsonaro e o grupo bolsonarista, tanto que 75 parlamentares do PL foram contrários ao projeto.

“Os episódios de hoje (quinta-feira) não isolam Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando pelo seu próprio comportamento. Entregou a eleição para o Lula por causa do comportamento dele. Vem se isolando quando começa a brigar com o Judiciário, quando lá no início do governo briga com o Parlamento, quando ele é contra a vacina”, disparou o presidente do Republicanos ao jornal O Globo.

“A sociedade brasileira não é de direita nem de esquerda, é de centro, é equilibrada e o brasileiro é um povo pacificador”, acrescentou.