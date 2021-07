Cantora desmaia em live e amiga pede para show continuar

Uma cantora desmaiou durante uma live que fazia com outra colega da música. Porém, no momento da queda, a colega, apesar de demonstrar preocupação, pediu para que o show continuasse (o link para o vídeo do momento está no fim da reportagem).

A situação inusitada aconteceu durante live São João da Anynha Swing na última quarta-feira (30). Convidada para a festa, a cantora Thauane Brito, da Banda Só Amor, passou mal e foi ao chão em frente às câmeras.

“Gente, gente, acode aqui, gente. Thauane passou mal, aqui gente. Dá água pra ela”, disse Anynha. Na sequência, pediu para que os músicos não parassem de tocar: “Continua, continua”.

Muita gente ficou preocupada com o estado de saúde de Thauane. Mas nas redes sociais, ela fez questão de tranquilizar a todos e afirmou ter sido apenas um susto.

