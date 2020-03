Cantor sertanejo morre após 22 dias internado

O cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto e Henrique, morreu na madrugada desta segunda-feira (2). A informação foi divulgada pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde ele estava internado havia 22 dias. Ele sofreu traumatismo craniano após se envolver em um acidente no dia 8 de fevereiro.

Henrique tinha 22 anos e, no dia do acidente, seguia pela Avenida Navarro de Andrade, em Santa Fé do Sul (SP), quando bateu na traseira de uma caminhonete. Após a colisão, o veículo pegou fogo, mas ele foi retirado antes que as chamas começassem.

Um vídeo registrou o momento em que o carro dele pegava fogo.