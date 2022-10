Candidatos ao Governo do AM votam neste domingo; confira

MANAUS — Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB), candidatos que disputam o segundo turno das eleições 2022 no Amazonas, votaram na manhã deste domingo (30), em Manaus.

Candidato à reeleição, Wilson Lima voltou por volta das 8h, na Escola Estadual Sant’Ana, situada na Avenida André Araújo, 2398, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Ele estava acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, e de assessores. Depois de votar, o candidato acompanhou a primeira-dama, que vota na mesma escola.

Wilson Lima lidera as pesquisas de intenção de votos realizadas neste segundo turno. Pesquisa do Ipec encomendada pela Rede Amazônica e divulgada no sábado (29) revela que o candidato tem 54% das intenções de votos.

Eduardo Braga votou por volta das 8h, na Escola Municipal Professora Eliana Lúcia Monteiro da Silva, situada na Rua Tiradentes, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

O candidato estava acompanhado da família e da candidata a vice-governadora, Anne Moura (PT), e de assessores.

Eduardo Braga aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de votos. Pesquisa do Ipec encomendada pela Rede Amazônica e divulgada no sábado (29) revela que o candidato tem 46% das intenções de voto.

POR G1