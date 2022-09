Candidatos à Presidência celebram Bicentenário nas redes sociais

Nesta quarta-feira (7), por meio das redes sociais, alguns dos candidatos à Presidência da República celebraram o Bicentenário da Independência do Brasil. Confira as manifestações dos candidatos que aparecem nos primeiros lugares das pesquisas.

No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou um trecho do Hino da Independência: “Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil”. E publicou um vídeo que mostra a queima de fogos, na noite da terça-feira (6), em frente à Torre de TV, no Eixo Monumental, em Brasília.

– JÁ RAIOU A LIBERDADE NO HORIZONTE DO BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/neyJRQ4QNB — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 7, 2022

O ex-presidente Lula (PT) afirmou que o 7 de Setembro “deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil”, e ressaltou que “não é o que acontece hoje”. “Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia”.

200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia. 🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/52gk00b2Ht — Lula 13 (@LulaOficial) September 7, 2022

Simone Tebet (MDB) afirmou que 200 anos após a data de origem da comemoração, “vemos que a independência ainda é um sonho a ser atingido”.

Às margens do rio Ipiranga, nascia um sonho de liberdade. De um novo Brasil, independente, de todos e para todos. 200 anos se passaram, e vemos que a independência ainda é um sonho a ser atingido. Um país, para ser independente, precisa garantir cidadania ao seu povo. + — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 7, 2022

Ciro Gomes (PDT) afirmou ter esperança “esperança” de que o Brasil encontrará “um novo caminho”.

Viva o 7 de Setembro! E que Deus nos abençoe para que nada nem ninguém sejam capazes de roubar a nossa paz e a nossa liberdade – neste dia ou em qualquer momento da nossa história. Vamos em frente, com a mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho. pic.twitter.com/N9YD3AJEyu — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 7, 2022

Por Diário do Poder