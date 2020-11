Candidato xinga eleitorado em vídeo por ter recebido apenas um voto

O Robertinho do Gelo (Cidadania), um munícipe de Japeri (RJ), se candidatou ao cargo de vereador e, apesar de não ser eleito, viralizou nas redes sociais ao repercutir o resultado das eleições municipais do último domingo (15).

No vídeo publicado nas redes sociais, Robertinho xinga o eleitorado por acreditar que recebeu um único voto no pleito, quando, na verdade, teve 43 votos, o equivalente a 0,08% do total, de acordo com o TSE (Tribunal Superiro Eleitoral).

O vídeo que tomou as redes sociais mostra Robertinho do Gelo desolado com o resultado das eleições, mesmo que erroneamente. O candidato chega a xingar os eleitores e ironiza o apoio que recebeu durante a campanha.

“Segundo dia sem dormir por causa de vocês, p****. Só tive um voto, p****. Na hora de comer, beber, fica todo mundo atrás de mim . Eu passando na rua e vocês me idolatrando. ‘Robertinho do Gelo’, ‘Robertinho do Gelo’. ‘Robertinho do Gelo’ é o c******. Só tive um voto, nem minha mulher votou em mim”, diz.

Antes das eleições, Robertinho aparecia em carreatas, com o resultado o candidato diz estar ” em depressão “. Em outo vídeo um transeunte filma e zomba do candidato caminhando na rua desolado. Robertinho responde: “Eu com cara de maluco. Estou cheio de problema, vai ficar me filmando, pô? não pode”, repreende. E depois pergunta: “você votou em mim?”.

