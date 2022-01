Campeã brasileira de muay thai morre vítima de infarto aos 32 anos

Campeã brasileira de muay thai, Monique Janaína Piske morreu aos 32 anos, após sofrer um infarto fulminante na noite de domingo (2), em Guaramirim, em Santa Catarina. Ela foi encontrada pelos pais em casa, já sem vida. A informação foi divulgada pela irmã da atleta, Luciana Piske, nas redes sociais.

Em 2018, Monique se tornou a primeira catarinense a lutar no Portuários Stadium, o maior estádio da arte marcial no país, localizado em Santos.

No mesmo ano e local, ela venceu a paulista Marcella Monacchi por decisão unânime dos juízes e faturou o cinturão da categoria 70 kg. Na época, a vitória rendeu à lutadora a liderança do ranking nacional da categoria.

Além do título brasileiro, Monique foi ainda foi bicampeã estadual de muay thai, e conquistou títulos na Copa do Brasil de Kickboxing e no Joinville Fight Night de MMA.

O velório da atleta acontece nesta segunda-feira (3), na capela mortuária de Guaramirim. A partir das 17h, o corpo será levado ao crematório do bairro Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul, na mesma região, para cerimônia de despedida.