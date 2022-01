Campanha de vacinação antirrábica chega à zona Leste de Manaus

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Prefeitura de Manaus, iniciou nesta segunda-feira (10) a vacinação antirrábica animal em domicílios localizados nos bairros da zona Leste, além de continuar o trabalho em bairros da zona Norte.

As ações da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal começaram no dia 9 de dezembro no município de Manaus, atendendo primeiramente bairros da zona Norte, mas, a partir desta semana, as equipes de vacinadores também estarão atuando em comunidades da zona Leste.

O diretor do CCZ, médico veterinário Rodrigo Araújo Rodrigues, explica que as equipes seguem um cronograma semanal para a vacinação em domicílio, de segunda-feira a sábado, das 8h às 13h, e a meta é atingir todos os 63 bairros de Manaus, nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

“A campanha é anual e tem o objetivo de imunizar 100% da população de gatos estimada para o município de Manaus e 80% da população de cães, buscando a cobertura vacinal necessária para proteger os animais contra a raiva. Como a raiva é uma zoonose, agravo que pode ser transmitido dos animais para o ser humano, a cobertura vacinal de cães e gatos permite também proteger a vida das pessoas”, afirma Rodrigo Rodrigues.

Cronograma

A vacinação na zona Leste teve início nesta segunda-feira, nos bairros Gilberto Mestrinho e Coroado I, com as equipes também continuando o trabalho realizado no bairro Cidade Nova, na zona Norte.

Nesta terça-feira (11), as equipes vão atuar também em comunidades nos bairros Coroado (I e II), Gilberto Mestrinho (Grande Vitória) e Cidade Nova.

Na quarta-feira (12), a vacinação vai ocorrer nos bairros Coroado (II e III), Gilberto Mestrinho (Grande Vitória), Jorge Teixeira (Val Paraíso) e Cidade Nova.

Na quinta-feira (13), o trabalho de imunização terá continuidade nos bairros Coroado (III), Jorge Teixeira (Val Paraíso) e Gilberto Mestrinho (Grande Vitória).

Na sexta-feira (14), as equipes vão atuar em comunidades nos bairros Coroado (Ouro Negro), Gilberto Mestrinho (Nova Vitória), Jorge Teixeira (Monte Sião) e Cidade de Deus.

No sábado (15), a programação da campanha será nos bairros Coroado (Ouro Verde), Gilberto Mestrinho (Nova Vitória), Cidade de Deus e Lago Azul (Viver Melhor I, II e III).

Postos fixos

O CCZ mantém dois postos fixos de vacinação antirrábica animal, sendo um deles localizado na própria sede do CCZ, no bairro Compensa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e na Unidade Móvel instalada na minivila olímpica do bairro Coroado, de segunda-feira a sábado, das 8h às 13h30.

Para outras informações, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza o Disque Saúde (0800 280 8 280), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A população também pode entrar em contato com o CCZ, somente para mensagens por WhatsApp, nos telefones 98842-8484 e 98842-8359, ou pelo email cczcidadao@pmm.am.gov.br.