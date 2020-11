Campanha de artistas do AM alerta sobre a importância da prevenção à Covid

Para reforçar que a pandemia não acabou, o Governo do Amazonas lançou uma campanha que conta com artistas populares do Estado para alertar a população sobre a importância da prevenção à Covid-19.

“A ideia é mostrar que as pessoas devem fazer sempre o certo e reforçar, para aqueles que estão esquecendo dos cuidados de prevenção, que a Covid-19 ainda é uma ameaça à saúde e que todos devem se proteger”, comenta Rodrigo Araújo, secretário de Comunicação do Estado.

A campanha conta com três fases: a primeira, que entrou no ar no início da semana, mostra mímicos repetindo a ação de pessoas no dia a dia. Os artistas reprovam as atitudes erradas e parabenizam as que contribuem para a prevenção da Covid. O vídeo deixa claro que é possível conscientizar pelo exemplo.

A segunda etapa da campanha, que entrou no ar nesse sábado (21), apresenta os atores Rosa Malagueta e Kid Mahal, interpretando os personagens Maria e Raimundo, em uma situação do cotidiano. Na conversa, que acontece em uma parada de ônibus, Raimundo questiona Maria que está usando máscara e afirma que “o corona já acabou”. Em resposta, a atriz chama atenção para a seriedade da doença, da tentativa do Governo em orientar a população, e faz o check list dos cuidados necessários, como usar máscaras e o uso de álcool em gel.

Também faz parte dessa segunda etapa, um comercial para rádio no qual Raimundo e Maria falam sobre a versão que o cantor Nicolas Júnior fez para o hit amazonense, “Geisislaine”.

Na versão contra o corona, Nicolas canta:

Oh, Geisislaine, Geisislaine meu amor!

Por que tu te arrisca por besteira

Tá marcando pro corona

Tua vida tem valor

Oh, Geisislaine, usa a máscara, por favor!

Aproveita e compra álcool em gel setenta

Pra repor aquele litro que você me emprestou.

Rodrigo Araújo afirma que a iniciativa conta com a força da classe artística e adianta a próxima fase da campanha.

“Os artistas têm uma grande proximidade com o público, é uma forma diferente de falar sobre a doença, de chegar mais leve ao entendimento da população”, diz. “Na última etapa teremos o humorista Márcio Braga comandando um programa de entrevistas, com personagens que apresentam perfis diferentes em tempos de pandemia”.

Para fortalecer a ideia da campanha e viralizar a ação, foi criada a #façasempreocerto.

Nas redes sociais, os internautas aprovaram a ação: “Muito bom! Raimundo e Maria, bela dupla, lembrando a população dos cuidados básicos e prevenção para manter-se longe do coronavírus”, “A dupla dinâmica está de volta lembrando que a Covid não acabou. Cuide-se”, “Maria é ícone! Sempre sensata”, foram alguns dos comentários.

*Com informações da assessoria

