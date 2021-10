Câmera de segurança registra queda de avião na Califórnia

Ao menos duas pessoas morreram e duas casas ficaram destruídas após a queda de um avião em Santee, na Califórnia. Segundo a mídia local, o bimotor caiu perto de uma escola e causou um incêndio.

O avião, um Cessna C340, estava indo para San Diego, apresentou problemas e tentou um pouso mal-sucedido em um campo. Justin Matsushita, chefe do Corpo de Bombeiros de Santee, confirmou as informações.

“É uma cena brutal, nossas equipes estavam fazendo buscas no local”, disse Matsushita à NBC. Os destroços atingiram todo o quarteirão.

Uma das vítimas era um funcionário dos correios dos Estados Unidos. Um funcionário da UPS afirmou que os companheiros do serviço de entrega estavam “com o coração partido”.

As autoridades estão investigando as causas do acidente, que aconteceu por volta de 12h15. Após a queda do avião, o fogo tomou conta de parte das propriedades.

A energia do quarteirão foi cortada enquanto os bombeiros trabalhavam no local.

