Câmaras registram carro de vítimas de chacina sendo escoltado por viaturas da PM

MANAUS — Câmeras de monitoramento registraram a passagem do carro das quatro vítimas de uma chacina que ocorreu no Amazonas.

Conforme o g1, a imagem mostra o veículo sendo escoltado por duas viaturas da Polícia Militar (PM) na Avenida das Torres, em direção à AM-010, na madrugada de quarta-feira (21), dia do crime.

Como resultado, no sábado (24), 12 policiais foram presos por suspeita de envolvimento no caso.

Dessa forma, no relatório do monitoramento, o veículo, que horas depois foi encontrado com dois homens e duas mulheres mortos na AM-010, aparece sendo intercalado por duas viaturas.

Assim, os veículos passaram pela Avenida das Torres por volta de 0h30 de quarta-feira, no sentido saída de Manaus.

Então, logo depois, 1h05, uma terceira viatura passa pelo mesmo ponto também no sentido da AM-010.

Nesse sentido, o flagra ocorreu depois de uma abordagem dos PMs ao grupo encontrado morto.

Portanto, as fotos estão em um relatório que reúne informações sobre a prisão dos policiais. O vídeo que deu origem às fotos não foi divulgado pela polícia.

