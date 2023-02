“Câmara Cidadã” leva serviços à zona leste de Manaus

Ações de cidadania, saúde e da área social estão entre os serviços a serem ofertados pelo projeto “Câmara Cidadã”, promovido pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). Os trabalhos serão inaugurados nos dias 30 e 31 de março (quinta e sexta-feira) na capital com o objetivo de aproximar a população da Casa Municipal e acolher as demandas existentes nos bairros.

A primeira edição do Câmara Cidadã acontecerá no Estádio Municipal Jornalista Carlos Zamith, na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste, das 8h às 16h. Estão previstas mais de 20 ações entre serviços a serem ofertados pela CMM em parceria com órgãos e secretarias municipais.

“Câmara Cidadã é o novo formato do projeto Câmara Itinerante, cuja reativação foi um dos compromissos assumidos por mim, como presidente da Câmara Municipal de Manaus. É muito importante retomar essa atividade porque é uma forma de aproximar o parlamento da população, além de levar serviços essenciais para mais perto do povo”, detalhou o vereador Caio André (PSC), presidente da CMM.

O diretor de Projetos Especiais da Casa, André Galvão, afirmou que todas as zonas da cidade serão contempladas na programação, ao mesmo tempo que pretende levar o projeto para os lugares mais longínquos, incluindo a zona rural e áreas ribeirinhas.

“Vamos levar ações sociais, cursos, atendimentos médicos e odontológicos, disse o diretor. Vamos buscar, junto à Ouvidoria da Câmara com os outros vereadores as demandas da população, que essas demandas sejam, o mais rápido possível, solucionadas e dessa forma a gente consegue estar mais próximo das pessoas”, pontuou André.

O detalhamento do serviços e ações a serem ofertadas nos dias 30 e 31 de março será divulgado nos próximos dias.