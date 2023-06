‘Câmara Cidadã’ atende mais de 3,2 mil pessoas no primeiro dia de ação

O primeiro dia da ‘Câmara Cidadã’, projeto da Câmara Municipal de Manaus (CMM) que está na segunda edição, atendeu 3.221 pessoas nesta quarta-feira (31/05), no , antiga bola da Suframa, zona sul da capital. Mais de 100 serviços gratuitos foram oferecidos à população e continuam nesta quinta-feira (1º/06), das 8h às 16h.

“Esse é um projeto abraçado pelos vereadores da 18ª Legislatura, um projeto que traz o parlamento para dentro dos bairros de Manaus, que dá voz à população e representa um momento histórico na nossa cidade. Esperamos os cidadãos aqui amanhã novamente, para aproveitar os mais de 100 serviços que nossos parceiros disponibilizaram nesta segunda edição”, afirmou o vereador Caio André (PSC), presidente da CMM.

Com uma estrutura de 800 metros quadrados, o local foi dividido em 30 espaços que acomodam 300 servidores e funcionários realizando atendimentos da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), Ministério do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania.

Também foram ofertados serviços de castração de animais, além de atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Serviço Social do Comércio (Sesc), Fecomércio-AM, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Uninorte, Águas de Manaus, Claro, Amazonas Energia e Conselho Tutelar.

Além destes parceiros presentes na primeira edição da ‘Câmara Cidadã’, passaram a fazer parte da ação o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), Universidade Paulista (Unip), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Instituto PCD Juntos Somos Mais Fortes, Foto Nascimento, Eco-Cooperativa, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Gabinetes rotativos

Além dos serviços ofertados, os vereadores também marcaram presença em gabinetes rotativos para ouvir as demandas da população.

Para o segundo dia, nesta quinta-feira (1º/06) estão programados, além dos serviços, uma Tribuna Popular com líderes comunitários e moradores da área, prevista para iniciar às 9h.